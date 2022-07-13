В Германии назвали виды оружия для Украины

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Зенитная установка Gepard

Минобороны Германии на своем сайте опубликовало список оружия, которое собирается передать Украине. В списке указано, что Берлин передаст Киеву 30 самоходных зенитных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T SLM, три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы COBRA, 43 разведывательных дрона и другое. Сроки поставок в ведомстве не раскрыли.

По соображениям безопасности немецкая сторона воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности о способах и времени поставок, пока передача не состоится, — сообщается на сайте.

Ранее стало известно, что НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за поступающим на Украину вооружением из-за того, что впоследствии оно может попасть на чёрный рынок.

Сообщалось, что несколько государств — членов НАТО обсуждают с киевскими властями возможность создания системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого оружия. Всё оно поступает в южную часть Польши, доставляется к границе, а затем разделяется для её пересечения по фургонам, а иногда по частным автомобилям.