Москва досрочно выполнила план по набору контрактников Собянин: в Москве с начала года на службу записались более 22 тысяч человек

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Задачи на 2023 год по контрактникам в Москве были выполнены досрочно, в армию записались более 22 тысяч человек, заявил столичный мэр Сергей Собянин в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Он поблагодарил присутствующих за их решение вступить в ряды Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много, — сказал Собянин.

В ноябре зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино сообщил, что с начала года на контрактную службу в Вооруженные силы России было зачислено около 410 тысяч человек. Он также заявил, что работа по привлечению контрактников будет продолжена в следующем году.

В конце октября сообщалось, что зарплата участников спецоперации на Украине повысится за счет индексации денежного довольствия российским военным на 10,5%. Минимальная месячная зарплата военнослужащих России в зоне проведения спецоперации составляла 210 тысяч рублей.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что участникам спецоперации, которые находятся на фронте больше года, необходимо выплатить 13-ю зарплату. Свою инициативу он направил министру обороны Сергею Шойгу.