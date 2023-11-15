В ЛНР рассказали об атаках дронами-камикадзе гражданских объектов Марочко: ВСУ участили атаки дронами-камикадзе на гражданскую инфраструктуру

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины все чаще атакуют объекты гражданской инфраструктуры дронами-камикадзе, рассказал РИА Новости подполковник в отставке Андрей Марочко. Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, Новодружеске и Лисичанске — прифронтовых городах на Краснолиманском направлении, уточнил он.

За последнее время участились случаи использования ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов. Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, Новодружеске и Лисичанске, — рассказал Марочко.

Целями украинской армии становятся дома, в которых проживает население. Кроме того, ВСУ бьют по линиям электропередачи, электроподстанциям, газопроводам и газораспределительным станциям, добавил Марочко.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал фотографии сбитых на Авдеевском направлении беспилотников ВСУ. За прошедший месяц было нейтрализовано более 40 БПЛА. Для этого использовались средства радиоэлектронной борьбы, уточнил он.