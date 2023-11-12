Коц показал сбитые дроны ВСУ на Авдеевском направлении Коц: более 40 дронов-камикадзе обезврежены за месяц на Авдеевском направлении

Фото: t.me/DNR_SCKK

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram фотографии сбитых на Авдеевском направлении беспилотников. По его словам, всего за месяц было обезврежено более 40 дронов. Для этого использовались средства радиоэлектронной борьбы.

Рэбманы на Авдеевском направлении объявили священную войну дронам-камикадзе. За месяц боев — более 40 посаженных FPV. Плюс сбитая «Баба-яга» со «Старлинком», — написал Коц.

11 ноября сообщалось, что артиллерия Южной группировки российских войск на Донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки. Также российские военнослужащие успешно ликвидировали в ходе контрбатарейной борьбы 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра противника.

В ночь на 12 ноября беспилотник ВСУ пытался атаковать Белгородскую область, сообщала пресс-служба Минобороны России. Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны. По данным ведомства, аппарат был запущен с украинской стороны с целью терактов на объектах на территории России.