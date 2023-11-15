Замороженные долги участников СВО могут полностью списать Москалькова предложила полностью списать замороженные долги участников СВО

Фото: МО РФ

Участникам специальной военной операции на Украине стоит списать все долги, которые сейчас находятся в «заморозке», предложила на всероссийском координационном совете уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, будет несправедливо, когда военнослужащие вернутся домой и им придется выплачивать обязательства.

Предлагаю обратиться о списании с них [участников СВО] долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в специальной военной операции. <...> Но когда они вернутся, они должны будут выплатить. И надо понимать, что это, во-первых, несправедливо, во-вторых, это, конечно, может породить и социальную напряженность, — подчеркнула Москалькова.

Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в Минобороны РФ с просьбой оценить идею с увольнением в запас некоторых категорий военнослужащих. Она написала министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Депутат пояснила, что направляет свой запрос в связи с тем, что парламентарии получают обращения матерей, жен и сестер участников СВО, не имеющих возможности оказать помощь своим семьям в трудных жизненных ситуациях. В качестве примера таких ситуаций она назвала беременность супруги, многодетность, а также наличие иждивенцев, требующих ухода.