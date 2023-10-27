Минобороны призвали оценить идею с увольнением в запас ряда участников СВО Депутат Останина призвала Минобороны оценить идею с увольнением в запас с СВО

Фото: Минобороны РФ

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в Минобороны РФ с просьбой оценить идею с увольнением в запас некоторых категорий военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», в распоряжении которого есть соответствующее письмо. Она написала министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Депутат пояснила, что направляет свой запрос в связи с тем, что парламентарии получают обращения матерей, жен и сестер участников СВО, не имеющих возможности оказать помощь своим семьям в трудных жизненных ситуациях. В качестве примера таких ситуаций она назвала беременность супруги, многодетность, а также наличие иждивенцев, требующих ухода.

Прошу вас, уважаемый Сергей Кужугетович и уважаемый Валерий Васильевич, высказать позицию Минобороны по этому предложению, — говорится в письме.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила возвращать с фронта прослуживших больше года участников СВО из-за тяжелой болезни супруги или в связи с рождением четвертого ребенка. Сейчас военные, подписавшие с МО РФ контракт, не могут уволиться до конца спецоперации.

С 24 сентября вступили в силу новые ограничения для службы по контракту в ВС России. В перечне указаны заболевания, при наличии которых гражданин признается ограниченно годным к службе. Так, названы 26 заболеваний и состояний организма. Среди них — болезни, которые могут передаваться при контакте с другими лицами, например гепатиты B и С, а также активный туберкулез органов дыхания и костей. В числе других заболеваний — злокачественные новообразования, психические расстройства, инсульты, эпилепсия, бронхиальная астма.