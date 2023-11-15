Раненый младенец в ДНР и дрон под Смоленском: как ВСУ атакуют РФ 15 ноября

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов пострадали три человека, в том числе четырехмесячный ребенок. Над Смоленской областью средства ПВО сбили беспилотник, а по селам Белгородской области выпущено около 80 боеприпасов. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале NEWS.ru.

При обстреле Донецка пострадал младенец

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 11 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 36).

Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно: Донецка, Горловки, Гольмовского и Зайцева. В результате повреждения получили два жилых дома в Куйбышевском районе столицы региона и Никитовском районе Горловки.

Пострадали по меньшей мере три человека. В Куйбышевском районе Донецка ранения получил четырехмесячный мальчик. В Горловке женщина 1959 года рождения получила легкие ранения во время обстрела, а мужчина 1972 года рождения подорвался на мине «Лепесток». Состояние последнего оценивается как средней степени тяжести.

«Сегодня пострадал четырехмесячный ребенок — он получил легкие ранения в результате обстрелов противника Куйбышевского района Донецка. Медицинская помощь оказана амбулаторно. В Никитовском районе Горловки ранены два человека», — написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

За последние сутки на Донецком направлении ВСУ совершали обстрелы четыре раза из артиллерии калибра 155 миллиметров и РСЗО. На Горловском направлении — семь обстрелов из артиллерии и РСЗО, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 52 различных снаряда.

В Смоленской и Ростовской областях работали ПВО

Как сообщило Минобороны РФ, утром 15 ноября средства ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью. Как говорится в публикации ведомства, дрон был уничтожен 15 ноября около 07:30 мск.

Накануне днем в Ростовской области жители региона слышали взрыв. Как объяснил губернатор региона Василий Голубев, 14 ноября около 15:00 «система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области».

Военкоматы пытались поджечь в КБР и Пермском крае

Вечером 14 ноября мужчина попытался поджечь военкомат города Прохладного в Кабардино-Балкарии. По данным Telegram-канала Baza, около 21:30 он бросил «коктейль Молотова» в окно здания на улице Гагарина. В результате в одном из кабинетов начался пожар, но возгорание оперативно потушили.

Поджигателя задержали. Как утверждает Telegram-канал SHOT, силовики нашли в его телефоне переписки с неким «куратором».

Тем временем в Перми местную жительницу задержали, когда она собиралась бросить бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата на улице Вавилова. Против нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Во время допроса женщина рассказала, что последние два месяца ей писали неизвестные, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Они требовали от нее сжечь личные дела в военном учреждении, в противном случае угрожая набрать на ее имя кредиты.

По Белгородчине выпустили около 80 боеприпасов

За сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области почти 80 снарядов. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Графовка (12 прилетов), Репяховка (восемь прилетов), Староселье (семь прилетов), Щетиновка (шесть прилетов) и Солнцевка (четыре прилета). Обошлось без последствий.

Также ВСУ продолжали обстреливать регион из минометов и гранатометов. В хуторе Старом зафиксировали 35 гранатометных ударов. Никто не пострадал, разрушений нет. Минометные атаки фиксировались в населенных пунктах Безымено (шесть прилетов), Муром (пять прилетов), Новая Таволжанка и Середа (по четыре прилета), Долгое (три прилета), Сподарюшино и Лозовая Рудка (по два прилета), Дроновка и Балки (по одному прилету).

В результате минометных ударов никто из местных жителей не пострадал. В большинстве населенных пунктов обошлось без разрушений. В Лозовой Рудке обстрел привел к нарушению энергоснабжения.

Поселок Горьковский атаковали три дрона-камикадзе. По словам Гладкова, БПЛА ударили по объекту связи. В Сподарюшино беспилотник сбросил два взрывных устройства. Один БПЛА сбили на окраине села Графовка. В результате атак никто не пострадал.

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