Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по цели за пределами региона Губернатор Голубев: ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области

Фото: МО РФ

В Ростовской области сработали системы ПВО, которые обнаружили цель за пределами региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. Глава региона призвал сограждан сохранять спокойствие.

Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО, — написал он.

В начале ноября средства ПВО дважды за полчаса отработали по воздушным целям в Ростовской области, сообщал Голубев. Примерно через 30 минут средства ПВО снова сработали.

Ранее системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно уничтожили четыре украинских беспилотника в Московской, Тамбовской, Орловской, а также в Брянской областях. Предполагается, что командование ВСУ планировало использовать дроны для нанесения ударов по российским объектам.

О работе системы ПВО в Орловской области ранее сообщил ее губернатор Андрей Клычков. По его словам, в результате падения дрона повреждений объектов инфраструктуры или пострадавших не зафиксировано. Российские ПВО отразили атаку четырех украинских беспилотников в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, инциденты обошлись без разрушений и пострадавших.