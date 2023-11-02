ПВО дважды за полчаса сбила воздушные цели в Ростовской области Голубев: ПВО дважды за полчаса сработала в Ростовской области

Средства ПВО дважды за полчаса отработали по воздушным целям в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его словам, оперативные службы выясняют, есть ли последствия на земле.

В 14.17 система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле, — написал Голубев.

Примерно через 30 минут средства ПВО снова сработали, уточнил губернатор. В настоящий момент, по словам чиновника, военные выполняют свою работу.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские системы ПВО перехватили пять украинских беспилотников над Крымом, еще один был сбит над акваторией Черного моря. По данным военного ведомства, украинские дроны были самолетного типа.

Накануне в Шебекинском городском округе Белгородской области система ПВО поразила беспилотник самолетного типа в районе поселка Батрацкая Дача. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате произошедшего пострадавших среди гражданского населения нет.