Российский танкист рассказал о тактике роты «Каскад» в боях с ВСУ Танкист Треха: рота «Каскад» работает по ВСУ только из закрытых позиций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танкисты танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» работают по ВСУ в посадках лишь из закрытых позиций, сообщил РИА Новости наводчик-оператор танка с позывным Треха. По его словам, в такой ситуации бить прямой наводкой малоэффективно.

Мы работаем только из закрытых позиций, потому что опыт нам показал, что работа прямой наводкой по опорным пунктам, которые находятся в посадках малоэффективен. Снаряды могут не долететь до опорника, сдетонировав о ветки, могут пролететь дальше и взорваться в другом поле, — пояснил танкист.

Треха уточнил, что при расстоянии до цели в девять километров снаряд летит по навесной траектории, из-за этого точность выстрела увеличивается. По его словам, практика СВО показала, что танки стали элементом поддержки действий пехоты. Танкистов вызывают, если пехотинцы наткнулись на укрепрайон противника и не могут его захватить. Бронетехника используется так, поскольку мобильные противотанковые средства вышли на новый уровень, а дроны в борьбе с танками показывают эффективность.

Ранее командир танковой армии 1-го гвардейского Западного военного округа с позывным Пятый сообщил, что танки Т-80БВ, получившие прозвище «летающие», отлично проявили себя в зоне спецоперации. По его словам, машина способна поражать цели на расстоянии до пяти километров.