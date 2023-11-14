Baza: мужчина попытался поджечь военкомат в Кабардино-Балкарии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат в Кабардино-Балкарии, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел вечером 14 ноября в городе Прохладный.

По данным канала, мужчина бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в окно здания, расположенного на улице Гагарина, в результате в одном из кабинетов комиссариата начался пожар. На место были вызваны пожарные, они сумели оперативно справиться с огнем. Подозреваемый задержан. О причинах его поступка информации нет.

Ранее сообщалось, что военкомат в подмосковном Подольске намеревались поджечь два раза за сутки. 13 ноября 53-летняя женщина устроила попытку поджога в районе 20:30. Учреждение от пожара спасло двойное стекло — разбилось только первое, злоумышленницу сразу же задержали сотрудники учреждения.

Спустя несколько часов бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата бросил 66-летний мужчина. В результате этого загорелась рама однокамерного стеклопакета военкомата. Позднее злоумышленника задержали. Полицейским он рассказал, что действовал по наводке кураторов из мессенджера.

Кроме того, 13 ноября злоумышленник совершил попытку поджога военкомата в Обнинске, бросив в здание бутылку с горючей смесью. Пожара не случилось, пострадало лишь окно на первом этаже. Подозреваемого 70-летнего мужчину задержали рядом с местом происшествия.