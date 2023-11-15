Безработная пыталась поджечь военкомат из-за угроз «силовиков» Properm.ru: жительница Перми пыталась поджечь военкомат из-за угроз в Viber

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Перми задержали за попытку поджечь военкомат, к совершению преступления ее в мессенджере подталкивали анонимы, которые представлялись сотрудниками российских спецслужб, пишет портал Properm.ru. Против безработной женщины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога), ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Поздно вечером 14 ноября подозреваемая приблизилась к зданию военкомата и намеревалась бросить емкость с зажигательной смесью, однако ее действия пресекли правоохранители. Как уточняет Telegram-канал SHOT, до попытки поджога в течение двух месяцев женщина получала в Viber сообщения от неких «сотрудников ФСБ», которые требовали от нее спалить личные дела в военном учреждении, в противном случае они грозились набрать на ее имя кредиты. Меру пресечения задержанной изберут 16 ноября.

Накануне мужчина попытался поджечь военкомат в Кабардино-Балкарии. Он бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в окно здания, расположенного на улице Гагарина, в результате в одном из кабинетов комиссариата начался пожар. На место были вызваны пожарные, они сумели оперативно справиться с огнем. Подозреваемый задержан.