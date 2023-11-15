Системы ПВО сбили украинский дрон над российским регионом Минобороны: системы ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО уничтожили дрон Вооруженных сил Украины над территорией Смоленской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что украинские операторы дрона планировали совершить теракт с помощью летательного аппарата. Беспилотник самолетного типа был уничтожен в районе 07:30.

15 ноября т. г. около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на территорию Тамбовского порохового завода, расположенного в Котовске, упал неизвестный беспилотник. По данным канала, он пытался атаковать предприятие примерно в семь часов утра 14 ноября, была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. В Минобороны эту информацию не комментировали.

До этого Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ системами противовоздушной обороны. По данным ведомства, они были сбиты в четырех регионах РФ: Московской, Тамбовской, Орловской, а также в Брянской областях.