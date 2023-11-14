Военэксперт назвал прием ВС России, «ломающий психику» бойцов ВСУ Военэксперт Матвийчук: на позиции ВСУ сбрасывают листовки с призывом сдаваться

Фото: МО Украины

Над позициями ВСУ разбрасывают листовки с призывом сдаваться, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это «ломает психику» и количество пленных растет «кратно».

Идет очень мощное воздействие: наши дистанционно, с помощью БПЛА, агитснарядами разбрасывают листовки с призывами сдаться, одуматься. Подобные листовки работают, количество сдавшихся в плен не во время боев возросло кратно, ломаем психику бойцов ВСУ. Целыми подразделениями приходят и сдаются в плен с белыми флагами, — заявил Матвийчук.

По его словам, в листовках содержится информация о тяжелом положении ВСУ на фронте. Матвийчук назвал это информационно-психологической операцией ВС РФ против ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков написал, что пропагандистам следует начать работать с общей массой украинских военных, взятых в плен российскими войсками. По его словам, сейчас их лишь опрашивают и наказывают. Сладков предложил установить в местах содержания пленных мониторы и радиоточки, включить для них круглосуточную трансляцию «России 24», радио «Маяк», «Радио России» и специально подобранных за месяц свежих пропагандистских фильмов и передач, а также разбавлять их живыми лекциями политологов и экономистов.