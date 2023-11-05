Военкор придумал, как переманить украинских пленных на сторону России Сладков: с украинскими пленными должны работать пропагандисты

Фото: МО Украины

Пропагандистам следует начать работать с общей массой украинских военных, взятых в плен российскими войсками, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас их лишь опрашивают и наказывают.

Пленных много. Я веду речь об общей массе. Почему с ними не работают пропагандисты? Я не предлагаю гипноз и внушение, — написал военкор.

В частности, Сладков предложил установить в местах содержания пленных мониторы и радиоточки, включить для них круглосуточную трансляцию «России 24», радио «Маяк», «Радио России» и специально подобранных за месяц свежих пропагандистских фильмов и передач, а также разбавлять их живыми лекциями политологов и экономистов.

Пользу этой работы можно будет сразу отследить, это не эфемерная идея, по количеству добровольцев воевать за Россию сразу поймем, вредно это или полезно. Можно сначала в одной зоне сделать, пойдет впрок — внедрить во всех, — заявил Сладков.

Ранее Сладков заявил, что Европа, соглашаясь принять Киев, поставила ему условие отвернуться от России, «громко хлопнув дверью». Но украинцев, по его словам, там приняли не как «братьев-единокровцев», а как беженцев.