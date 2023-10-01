ВС РФ жестко рубятся в Работино, погода испортится: что будет дальше Детали главных событий недели — в обзоре NEWS.ru

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Успехи ВС РФ в Запорожье в районе населенного пункта Работино, резкая перемена погоды, неожиданное открытие комика Славы Комиссаренко о прошлом его жены, неприятно поразившее артиста, — эти события активно обсуждали в России на минувшей неделе. Подробности и последствия — в обзоре NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Работино: последние новости с Запорожского фронта

В конце сентября член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о начале наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области. В своем Telegram-канале он написал об атаке ВСУ двумя словами: «Поперли. Много».

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на источники заявил о начале крупного наступления ВСУ в этом регионе. По его словам, ВСУ отправились на штурм позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта. <...> По состоянию на полчаса назад враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Позже Рогозин сообщил, что по противнику отработала артиллерия, после чего ВСУ «притихли и стали зализывать раны».

«Отработала по ним наша арта. Противник притих. Зализывает раны. Посмотрим», — заявил Рогозин.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С»

Вскоре военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что российская армия переломила ситуацию в районе населенного пункта Работино в свою пользу. Он отметил, что из-за успехов ВС РФ украинская армия вынуждено выводит в тыл свою 47-ю бригаду из того района из-за ее отказа выполнять боевые задачи на фоне высоких потерь.

«ВСУ пытаются выбраться из ловушки, в которую угодили под Работино, однако их попытки пока остаются тщетными. Мы заставили прекратить сопротивление и создать такую ситуацию, когда их надо вывести с поля боя. О полной победе еще рано говорить, мы ведем много боев. Но самое главное то, что я наблюдаю абсолютный перелом во всех направлениях, мы ловим эту силу, и через две-три недели, думаю, у нас будут очень хорошие новости», — сказал Матвийчук.

Какая тайна жены Комиссаренко заставила его испытать стыд

Белорусский комик Слава Комиссаренко в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) заявил, что не знал о том, что его супруга Юлия Шашкова в прошлом работала вебкам-моделью. По словам бывшего участника StandUp, он прочел о прошлом возлюбленной в интернете, испытал унижение и ужас. Однако когда юморист открыто спросил об этом у жены во время медового месяца, она, по его словам, соврала.

«В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — сообщил Комиссаренко.

Комик признался, что не чувствует себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Он отметил, что ему очень грустно от того, что «все так получилось».

Фото: Социальные сети Слава Комиссаренко с супругой

«Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца», — добавил стендапер.

В январе 2022 года Комиссаренко уехал из России. Он заявил, что покинул страну после того, как узнал, что на него открыл охоту белорусский КГБ. Работники спецслужб, по словам комика, звонили ему, юмористу понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки. Несмотря на это, Комиссаренко верит, что все будет хорошо.

До этого власти Белоруссии запретили Комиссаренко выступать в Минске после того, как он публично критиковал президента страны Александра Лукашенко и действия белорусских правоохранителей во время акций протеста. Мингорисполком аннулировал гастрольные удостоверения артиста на 10 и 11 апреля 2021 года. Решение было принято после «изучения материалов выступлений комика, размещённых в глобальной сети Интернет».

Где в России будет холодно, а где тепло

На территории России температура воздуха в первую неделю октября будет выше климатической нормы. Заморозки ожидаются в регионах Урала и Сибири, но им на смену быстро придет потепление. Подробнее о том, какая погода прогнозируется на предстоящей неделе с 2 по 8 октября, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В первой половине недели температура воздуха в Москве будет выше нормы, но, как подчеркивает Роман Вильфанд, «в октябрьском исполнении».

«Москвичи привыкли к тому, что в сентябре держалось летнее тепло. До конца месяца температура воздуха будет близка к рекордно высоким показателям, которые фиксировались в 1899 и 1900 годах — тогда столбики термометров поднимались до отметки +23,3 градуса. Поэтому переход к октябрьским значениям будет восприниматься болезненно — уже в воскресенье, 1 октября, погода поменяется, пройдет дождь. Вместо юго-западных потоков в Москву начнет приходить воздух с запада и северо-запада», — спрогнозировал Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Осень в Москве

В Петербурге и Ленинградской области на предстоящей неделе ожидается теплая и умеренно дождливая погода. По словам Романа Вильфанда, температура «не будет существенно отличаться от московской». В первой половине недели ночью ожидается 6–11 градусов, днем — 11–16, что на четыре градуса выше климатической нормы.

На юге европейской части России, как прогнозирует Роман Вильфанд, будет держаться «комфортная погода и бархатный сезон продолжится». Температура воздуха там останется в диапазоне 23–26 градусов тепла. Температура воды в Черном море — 22–24 градуса. Во второй половине недели ожидаются кратковременные дожди.

В Пермском крае будет достаточно тепло: там столбики термометров будут показывать 14–19 градусов. В более южных Самарской и Оренбургской областях воздух прогреется до 18–23 градусов.

Как отмечает Роман Вильфанд, «супертеплая погода» также ожидается на юге Дальнего Востока — в Приморском крае и Сахалинской области. В этих субъектах рекордные значения наблюдаются и сейчас. В первые дни октября температура там будет около 20–22 градусов, при этом с дождями, особенно на Сахалине и островах Курильской гряды.

В первые дни октября резкое понижение температуры прогнозируется на Урале (в Свердловской, Челябинской и Курганской областях) и в густонаселенных районах юга Сибири (в Новосибирской, Омской, Томской областях, а также в Алтайском крае). В ночные часы там ожидаются заморозки — до −3 градусов. Но начиная со вторника и среды, 3–4 октября, в этих регионах начнется потепление, днем температура достигнет 15–20 градусов, что выше нормы на четыре-пять градусов.

На Таймыре и в других городах Красноярского края в начале недели ожидается понижение температуры. В Красноярске днем будет около 10–12 градусов тепла, но начиная с 3–4 октября, как и в соседних субъектах, потеплеет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Поволжья — в Нижегородской и Кировской областях — в ночные часы 1 октября ожидаются заморозки, но уже с начала недели там начнется значительное повышение температурного фона до 13–18 градусов.

На предстоящей неделе в Якутии столбики термометров в дневные часы будут показывать 5–10 градусов. Как отмечает Роман Вильфанд, это довольно высокие показатели, потому что нормой для этого времени года, например в Якутске, считаются 6–7 градусов мороза. На севере республики ожидаются умеренные осадки — в том числе мокрый снег. Такая же ситуация ждет жителей Иркутской области.

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