Водка помешала мобилизованному вернуться на СВО «Кровавая барыня»: в Сыктывкаре нетрезвого мобилизованного не пустили на рейс

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Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщает, что в Сыктывкаре мобилизованного не пустили в самолёт, поскольку перед рейсом он выпил пол-литра водки. По информации канала, военнослужащий вел себя адекватно и не хулиганил.

«Кровавая барыня» пишет, что 26 сентября 41-летний мобилизованный из республики Коми собирался улететь в Москву после отпуска, чтобы из столицы направиться в зону СВО. Канал отмечает, что перед регистрацией мужчина выпил пол-литра водки, а, когда прошел к стойке регистрации, сотрудники аэропорта почувствовали резкий запах и не пустили его на рейс.

Как пишет «Кровавая барыня», представители авиаперевозчика объяснили свое решение тем, что пассажир нарушил правила поведения клиентов компании, которой военнослужащий планировал лететь. Несмотря на опьянение, мужчина вел себя адекватно, и составить протокол о хулиганстве не получилось, отмечает канал.

Уточняется, что мобилизованный не имеет претензий к авиаперевозчику. Полиция проводит проверку по факту случившегося, информация об инциденте передана в военный комиссариат.

В прошлом году депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев сообщал, что нескольких мобилизованных из Забайкалья отправили из учебных частей домой из-за проблем с алкоголем. Он добавил, что принудительному лечению таких граждан подвергать не будут. Точное количество отправленных домой из-за алкоголизма он не назвал.