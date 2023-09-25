Артур Смольянинов сообщил, что Россия лишила его работы и семьи

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Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что Россия должна сильно постараться, чтобы он захотел в нее вернуться, сообщает «Абзац». По словам звезды «9 роты», родная страна лишила его работы и семьи, обезумела и предала его. Смольянинов также заявил, что Россия превратила в посмешище собственные законы, а своих граждан сделала ресурсом.

В мае 2023 года Смольянинов был включен в перечень террористов и экстремистов.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что пока Смольянинов будет находиться в списке террористов и экстремистов, в кино он сниматься не сможет. По словам правозащитника, если все же Смольянинов и получит роль, то проблемы с показом кинокартины однозначно будут. Актер выступал против боевых действий на Украине и критиковал российскую власть, он уехал из России.

13 января Минюст внес Смольянинова в список иноагентов. Артист публично заявил, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. Сделать это предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев.