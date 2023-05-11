Актер Смольянинов включен в перечень террористов и экстремистов Актер Артур Смольянинов и украинский политик Алексей Арестович включены в перечень террористов и экстремистов

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актёр Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович включены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Ранее Смольянинов выступил против боевых действий на Украине и уехал из России.

Арестович Алексей Николаевич, 3.08.1975 г. р., Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 г. р., — говорится в сообщении.

Ранее Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского. В список также попал гражданин Украины Юрий Денисов, передавший девушке взрывное устройство, детонация которого лишила блогера жизни.

13 января Минюст внес Смольянинова в список иноагентов. Артист публично заявил, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело в отношении артиста. Дело против актера предложил возбудить депутат Госдумы Султан Хамзаев.