ФАБ-3000 разнесла командный пункт в Нью-Йорке: новости СВО на вечер 30 июня

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южной группировки войск установили контроль над населенными пунктами Спорное и Новоалександровка в ДНР. Также было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике противника. Бои велись в нескольких населенных пунктах, среди которых Часов Яр, Курахово, Курдюмовка и другие.

Помимо прочего, Вооруженные силы России ликвидировали железнодорожный эшелон с оружием, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады украинской армии во время разгрузки. В операциях участвовали авиация, ракетные войска и артиллерия, также были задействованы беспилотники.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ФАБ-3000 сравняла с землей командный пункт в Нью-Йорке

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен удар ФАБ-3000 по пункту управления Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новгородское, который также называют Нью-Йорком. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации канала, в результате удара были уничтожены до 60 человек личного состава и четыре единицы автомобильной техники. При этом «Изнанка» пишет, что от здания не осталось и следа.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 способна пробивать укреппункты Вооруженных сил Украины, особенно спрятанные на глубине. Кроме того, если она не уничтожает ВСУ, то может дезорганизовать их, дав преимущество российским силам. По словам специалиста, по этим причинам в зоне боевых действий ФАБ-3000 стали применять чаще других.

Лейтенант ВСУ Михаил Губицкий тем временем рассказал о российских кроссовых мотоциклах. По его словам, в зоне боевых действий они двигаются очень быстро, оставляя за собой облака пыли. По его словам, бойцы ВС РФ зигзагами пересекают поля, чтобы ворваться на украинские траншеи. Атаковать на мототехнике вынуждают дроны, бронемашины становятся легкой мишенью.

Украинские солдаты утверждают, что сейчас около половины атак на отдельных участках фронта совершаются мотоциклистами, а также бойцами на квадроциклах и внедорожниках. Сержант 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Сапсан отметил, что после пересечения поля российские бойцы заходят в траншеи и вступают в рукопашный бой.

Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российские военные отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области, сейчас идут бои на островах. По его словам, армия России активизировала боевые действия на данном направлении.

ТАСС тем временем уточняет, что острова являются участком соприкосновения между российскими и украинскими военными. Остальная часть на данном направлении имеет природное разграничение — реку Днепр.

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press Вооруженные силы Украины

На пляже в Одессе прогремел взрыв

Как стало известно, в Одессе недалеко от купающихся в море людей произошел взрыв. «Страна.ua» сообщила, что столб воды поднялся в нескольких метрах от жителей. По предварительной информации, никто не пострадал. Издание также уточнило, что взорваться могла сработавшая мина.

Говоря о минах, военкор Александр Сладков спрогнозировал, что РФ предстоит «адская работа» после завершения спецоперации. Речь идет о разминировании местности. По его словам, это гигантский труд, с которым не справиться в одиночку. В связи с этим уже началось формирование частных компаний, которые смогут присоединиться к этому делу.

Жизнь после спецоперации будет поделена на «до» и «после», отметил военкор. По его словам, те, кто понимает, что хочет жить в новой стране, уже сейчас должны планировать, что они будут делать после СВО.

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Одесса, Украина

Как «Герани» обманывают украинскую ПВО

Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что украинским военным стало тяжелее сбивать российские ударные БПЛА «Герани», поскольку российские специалисты изменили этим дронам высоту полета. По его словам, теперь эти БПЛА возможно нейтрализовать только ракетами, которых у ВСУ немного. Имеющиеся у украинских военных ракеты в сотни раз дороже дешевых «Гераней», подчеркнул Суконкин.

Он объяснил, что созданная на Украине развернутая сеть акустических станций и мобильных расчетов для борьбы с российскими ударными БПЛА «Герань-2» стала малоэффективной. Причиной послужило изменение тактики применения отечественных дронов, которые прозвали «мопедами» из-за характерного звука. В прошлом «Герани» летали на боевое задание на высоте 100–200 метров и наносили немалый урон ВСУ, сейчас же их высоту полета кратно подняли, пояснил эксперт. Система передачи сигнала о БПЛА выявляла маршрут движений дронов и возможные цели. Однако она дала сбой.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Patriot бесполезен для борьбы с российскими авиабомбами. Глава государства отметил, что РФ сбрасывает в месяц тысячи КАБ на фронте. Столько ракет, сколько Украина могла бы сбивать, у Киева «никогда не будет», отметил президент.

Несмотря на это, Украина и США скоординировали поставки дополнительных систем ЗРК Patriot, предназначенных как для защиты территорий страны, так и для ударов по России. Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он встретился с помощником госсекретаря США Джимом О'Брайеном и обсудил предоставление ВСУ оружия и боеприпасов для ПВО, а также предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Операторы БПЛА группировки войск «Центр»

Необычная находка в зоне СВО

Российский военный с позывным Цапля рассказал, что в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике были обнаружены книги, в которых оправдывался пособник немецких нацистов Роман Шухевич украинского происхождения и сама идеология нацизма. По данным РИА Новости, литература была напечатана на деньги одного из фондов в американском Чикаго, который возглавляет американский офицер.

Цапля также отметил, что книги были спрятаны на книжной полке, подобная литература часто встречается в районах, недавно взятых под контроль российской армии. Как уточняет агентство, речь идет о фонде «Наследие» Юлиана Куляса украинского происхождения — он сотрудничал с украинскими националистами после Второй мировой войны.

Также военный аналитик Борис Рожин сообщил, что в зоне проведения спецоперации был ликвидирован украинский снайпер Роман Михайлов. По данным аналитика, мужчина присоединился к Вооруженным силам Украины после начала СВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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