Украина лишилась эшелона с оружием и техникой для 117-й бригады армии МО России: военные поразили эшелон с военной техникой для 117-й бригады ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ликвидировали железнодорожный эшелон с оружием, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады украинской армии во время разгрузки, говорится в сводке Министерства обороны РФ. Кроме того, был нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. В операции участвовали авиация, ракетные войска и артиллерия, также были задействованы беспилотники.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Столкновения проходили в нескольких населенных пунктах, среди которых Часов Яр, Курахово и Курдюмовка.