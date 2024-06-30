Сразу два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ за прошедшие сутки Минобороны: населенный пункт Спорное перешел под контроль ВС России

Фото: МО РФ

Подразделения Южной группировки войск установили контроль над населенными пунктами Спорное и Новоалександровка в ДНР, сообщили в Минобороны России. Также было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике противника. Бои велись в нескольких населенных пунктах, среди которых Часов Яр, Курахово, Курдюмовка и другие.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о ликвидации склада боеприпасов украинской армии. Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н». За сутки удалось отразить несколько атак штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что российские военные отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области, сейчас идут бои на островах. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что армия России активизировала боевые действия на данном направлении.