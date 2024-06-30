Украинский снайпер встретил смерть в зоне СВО Рожин: украинский снайпер Михайлов ликвидирован в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что в зоне проведения спецоперации был ликвидирован украинский снайпер Роман Михайлов. По данным аналитика, мужчина присоединился к Вооруженным силам Украины после начала СВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В зоне СВО ликвидирован украинский снайпер Роман Михайлов. Вступил в ВСУ после начала СВО. Служил снайпером в механизированной роте 117-й отдельной бригады ТрО, — написал Рожин.

До этого военный эксперт рассказал, что в зоне спецоперации был ликвидирован майор Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Тулайдан. Рожин уточнил, что бойца похоронили еще 10 августа 2023 года.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне проведения СВО был ликвидирован один из лучших летчиков ВСУ Денис Василюк. По словам журналиста, Су-27 украинского бойца потерпел поражение в воздушном бою с истребителем ВКС России.

Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. В Министерстве обороны РФ добавили, что за сутки силами ПВО также были сбиты 119 беспилотников, пять американских ракет ATACMS и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.