Месть за Севастополь, свои же мины? Что за взрыв на пляже в Одессе, версии

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Мощный взрыв прогремел рядом с купающимися людьми на пляже в Одессе. Есть ли жертвы и пострадавшие, связан ли инцидент с местью за теракт в Севастополе, что известно о минах в море, какие еще версии вокруг происшествия?

Что произошло в Одессе, есть ли жертвы

«Страна.ua» сообщила, что мощный взрыв прогремел в море неподалеку от купающихся и отдыхающих на пляже. Местные СМИ также сообщили о взрывах в районе поселка Затока в Белгород-Днестровском районе области.

В соцсетях украинские каналы публикуют видео со столбом воды рядом с купающимися. Местные каналы утверждают, что, предположительно, взорвалась мина.

По предварительной информации, никто не пострадал

Был ли удар ВС РФ по объектам Одесской области

Украинские СМИ отметили, что взрывы прогремели через 10 минут после объявления воздушной тревоги в Одесской области. Сирены в настоящее время действуют в южных и центральных регионах Украины, в том числе в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Telegram-канал «Военная хроника» пишет об ударах ракетных войск и авиации ВС РФ по объектам ВСУ в районе Одессы.

«Настолько высокой активности и отработки по целям не было давно: поражаются цели как в промзоне Одессы, так и в Одесской области. Предположительно, идёт охота на комплексы ПВО и склады с ракетами к ним», — отмечает канал.

«Типичная Одесса» сообщила о прилете в районе одного из пансионатов Каролино-Бугаза. Над курортным поселком поднимается дым. Ранее удар по району Каролино-Бугаза наносили 19 июня.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Минус очередное расположение противника в Одесской области, населенный пункт Каролино-Бугаз, именно отсюда противник запускает БПЛА-КАМИКАДЗЕ по южным регионам нашей страны», — пишет Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что случилось с украинскими минами в Черном море

«Страна.ua» предполагает, что у пляжа в Одессе взорвалась морская мина. В 2022 году ВСУ разместили большое количество мин у берегов Черного моря из опасений, что ВС РФ могут начать десантную операцию в Одессе. Впоследствии многие мины были сорваны штормами и теперь периодически взрываются по всей акватории Черного моря, в том числе у берегов Румынии, Болгарии и Турции.

26 июня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев продолжает преднамеренно минировать акваторию Черного моря, создавая угрозу судоходству. Telegram-канал «Сварщики» отмечает, что для этого используются безэкипажные катера типа Sea Baby. Используются малозаметные глубинные мины. Во время штормов украинские Telegram-каналы выпускают специальные предупреждения о повышенной минной опасности.

В ходе крупномасштабных военно-морских учений НАТО Sea Breeze ВМС США и Королевские ВМС Великобритании проводили обучение украинских военных моряков методам разминирования.

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