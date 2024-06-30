ВСУ целились в ракетные склады? Где были атаки БПЛА 30 июня, есть ли жертвы

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ПВО России отбила новый массированный налет беспилотников ВСУ. Какие цели атаковали в ночь на 30 июня, есть ли жертвы и разрушения?

Как БПЛА атаковали Россию 30 июня

Минобороны РФ сообщило об отражении атак на несколько регионов России, в ходе которых были сбиты 36 беспилотников, в том числе:

15 БПЛА над Курской областью;

9 БПЛА над Липецкой областью;

по 4 БПЛА над Воронежской и Брянской областями;

и по 2 БПЛА над Орловской и Белгородской областями.

Что случилось в Липецке, были ли удары БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вражеские беспилотники пытались атаковать Липецкую промзону. Это стало самой серьезной атакой БПЛА в регионе. Воздушная тревога была объявлена около двух часов ночи.

«Выдалась непростая и неспокойная ночь для всех. Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками. Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В Левобережном районе Липецка находится Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), один из крупнейших в России. Рядом с ним находятся две электроподстанции, «Металлургическая» и «Северная». Ранее электроподстанции неоднократно становились целями украинских БПЛА.

Кроме того, в непосредственной близости к городу расположена особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк». Также в том же районе в поселке Дачный расположена военная часть, предположительно, со складом ракетно-артиллерийского вооружения, которая могла стать целью атаки ВСУ. Губернатор не уточнил, какая часть липецкой промзоны стала целью ВСУ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как атаковали беспилотники в Курской области

Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обломки сбитого беспилотника ударили по школе в Курской области.

«Обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилое Тимского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трех домовладениях. Обломками БПЛА выбиты окна и посечён фасад в местной школе. Обязательно окажем собственникам необходимую помощь», — сообщил Смирнов.

Опасность по БПЛА в Курской области отменили около часов утра.

Что происходило ночью в Белгородской области

Около двух часов ночи БПЛА атаковали город Грайворон. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Дополнительной информации о данной атаки пока нет.

Что известно об атаках на Брянскую область

Губернатор Александр Богомаз сообщил об отражении атаки БПЛА на Брянскую область.

«Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в своем Telegram-канале.

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