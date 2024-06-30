Взрыв произошел рядом с людьми у берега моря в Одессе

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

В Одессе недалеко от купающихся в море людей произошел взрыв, сообщила «Страна.ua». По информации издания, столб воды поднялся в нескольких метрах от жителей. По предварительной информации, никто не пострадал. Издание также уточнило, что взорваться могла сработавшая мина.

В Одессе на пляже недалеко от купающихся людей произошел взрыв. Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега, — говорится в публикации.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Вооруженные силы России не должны мстить Украине за атаку на Севастополь. РФ однозначно не должна атаковать кассетными боеприпасами пляжи Одессы, добавил он. Комментируя возможность удара по Западу «чужими руками», военкор вспомнил слова президента РФ Владимира Путина.

Как сообщалось до этого, взрыв произошел на юге Украины. Мэр города Одессы Геннадий Труханов уточнил, что громкие хлопки слышны в городе. Серия взрывов также произошла в окрестностях Харькова, сообщало украинское издание «Общественное. Новости». По его информации, взрывы, вероятно, были зафиксированы за пределами города.