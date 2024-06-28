Военкор объяснил, почему России нельзя мстить за атаку на Севастополь Военкор Коц: ВС России не должны мстить Украине за атаку на Севастополь

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы России не должны мстить Украине за атаку на Севастополь, заявил NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц. По его словам, РФ не может действовать в отместку. Приоритетом российской армии должно оставаться уничтожение военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины, указал он.

Мы не должны действовать в отместку. У нас должна быть рутинная работа по уничтожению военной и критической инфраструктуры противника. Не должно быть так, что они ударили по НПЗ, а мы ударили в ответ. Нашим ежедневным приоритетом должно быть уничтожение военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины, невзирая на то, какие удары она наносит по нашей территории, — заявил Коц.

Россия однозначно не должна атаковать кассетными боеприпасами пляжи Одессы, добавил он. Комментируя возможность удара по Западу «чужими руками», военкор вспомнил слова президента РФ Владимира Путина.

Об этом уже президент все сказал, что мы оставляем для себя возможность передавать дальнобойные высокоточные типы вооружений в чувствительные регионы, — констатировал Коц.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Севастополь 33 человека, включая семерых детей, остаются в больницах. На утро 27 июня госпитализированы оставались 42 человека, включая 11 детей.