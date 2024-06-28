Стало известно, сколько людей остаются в больницах Севастополя после атаки Развожаев: в больницах Севастополя после обстрела остаются 33 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После атаки ВСУ на Севастополь 33 человека, включая семь детей, остаются в больницах, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. На утро 27 июня госпитализированы оставались 42 человека, включая 11 детей.

На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 33 пациента, в том числе 7 детей, — отметил Развожаев.

Он добавил, что еще 22 человека, в том числе 12 детей и 10 взрослых, были направлены на лечение в московские медучреждения. Согласно оценкам московских врачей, состояние 12 пациентов стабильно тяжелое, шести — средней тяжести, четырех — легкое. Один из тяжелых пациентов — ребенок.

Ранее Развожаев заявил, что удары Киева по Севастополю могут повториться. По его словам, после атаки по городскому пляжу 23 июня пришло понимание, что украинские власти «потеряли всякие берега». Нужно исходить из новой сложившейся реальности, считает он.

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна отклонилась от курса и разорвалась над пляжем на севере города. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.