«Потерял берега»: Развожаев допустил повторный удар ВСУ по Севастополю Развожаев: удары ВСУ по Севастополю могут повториться

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Удары Киева по Севастополю могут повториться, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, которые передает РИА Новости, после атаки по городскому пляжу 23 июня пришло понимание, что украинские власти «потеряли всякие берега». Нужно исходить из новой сложившейся реальности, считает он.

После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет, — сказал Развожаев.

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна отклонилась от курса и разорвалась над пляжем на севере города. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал страны ООН отреагировать на удары. Глава ведомства также выразил уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание.