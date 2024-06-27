В МВД России призвали ООН отреагировать на атаку ВСУ по Крыму Колокольцев призвал ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал страны ООН отреагировать на удары Вооруженных сил Украины по Крыму 23 июня, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. Глава ведомства также выразил уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание.

Министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане, — написала Волк.

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна отклонилась от курса и разорвалась над пляжем на севере города. Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту удара украинских войск по Севастополю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к произошедшему.