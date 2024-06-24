Атака ВСУ на Севастополь: режим ЧС, число жертв, что известно 24 июня

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Севастополя ввели режим ЧС после удара ВСУ по гражданскому населению 23 июня. Что сейчас происходит в городе, сколько жертв после ракетного удара, кто несет ответственность за атаку?

Что происходит в Севастополе 24 июня, режим ЧС

Утром 24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города.

«Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — гласит текст указа.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения губернатора.

Днем в воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю с использованием американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Сколько погибших в результате удара ВСУ по Севастополю

К утру 24 июня число жертв ударов ВСУ по Севастополю возросло: по данным губернатора, погибли пять человек, трое детей и двое взрослых. Еще пять детей находятся в реанимации, их доставят в Москву специальным бортом, сообщил Развожаев. Он отметил, что решается вопрос с отправкой в столичные клиники 15–20 человек.

Губернатор сообщил, что за медицинской помощью в Севастополе обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей). В Минздраве России уточнили, что в результате ракетного обстрела Севастополя пострадали 124 человека, среди которых 27 детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Как атаковали Севастополь, кто несет ответственность

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня в 12:15. По данным Минобороны, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна отклонилась и подорвалась над пляжем на севере города.

В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за гибель мирных жителей несут США. Все полетные задачи ракет, поставляемых Штатами ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки ударов используются данные спутников США. Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь, подчеркнули в Минобороны РФ.

Военкор ВГТРК Александр Сладков заявил, что удар по Севастополю был нанесен, чтобы отвлечь российскую ПВО от Харьковского направления в зоне СВО и «сорвать пляжный сезон в Крыму».

«Ракетная атака пляжа — это не „ошибка артиллериста“, а выверенный, подготовленный американцами огневой удар по мирным российским людям», — считает Сладков.

Утром 23 июня до удара по Севастополю над Черным морем был замечен американский БПЛА-разведчик RQ-4B Global Hawk с выключенным транспондером и позывным FORTE10. Данные Flightradar указывают, что он зашел в акваторию Черного моря в районе 09:00, после чего курсировал на безопасном расстоянии к югу от Крыма. Как отмечает Avia.pro, появление американских беспилотных разведчиков над Черным морем предшествует прицельным ракетным ударам ВСУ.

Украинский инсайдерский Telegram-канал «Резидент» рассказал о способах нанесения ударов.

«Наш источник в Генштабе рассказал, что ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов, на которые размещают пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль уходит в Черноморский или Одесский грузовой порт и сливается с другими сухогрузами, которые там стоят», — пишет «Резидент».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Как реагировали в США на удар по Севастополю

Пентагон официально отказался комментировать сообщения об ударе по мирным людям на пляже Севастополя.

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — ответили в ведомстве на запросы российских СМИ.

Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запросы СМИ по поводу удара по Крыму.

Американский журналист Джексон Хинкл отметил: участие США в ударах по Севастополю стало «актом войны» в отношении России.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила удар по мирным людям с использованием американского оружия. Она предложила представить «удар России по пляжу во Флориде».

«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде», — написала Грин в соцсети X (Twitter).

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