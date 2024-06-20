РФ впервые применила ФАБ-3000: чем опасна для ВСУ, разрушения, роль в СВО

Фото: РИА Новости

ВС РФ впервые применили самую мощную управляемую авиабомбу, которая есть в их арсенале. Где это произошло, каковы результаты удара, какую роль «адская бомба» может сыграть в СВО и чем опасна для ВСУ?

Где Россия применила ФАБ-3000

20 июня Telegram-канал Fighterbomber опубликовал снятое с дрона видео первого применения новой российской авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). На текущий момент это самая мощная управляемая авиабомба в арсенале российских воздушно-космических сил.

Автор канала поясняет, что в качестве первой цели был выбран пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Липцы. Сейчас в этом районе идут ожесточенные боестолкновения. ПВД украинских войск разместился в трехэтажном здании Липцевской ЦРБ на Пушкинской улице.

На кадрах около здания происходит мощный взрыв. Тем не менее дом остается стоять. Вокруг поднимается огромная туча пыли.

«Прямого попадания в дом, как хотелось бы большинству обывателей и пехотных начальников, не вышло, но надо понимать, что, во-первых, это первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК; отклонение бомбы чисто по курсу — десяток метров. Это даже для управляемого боеприпаса отличный результат», — комментирует Fighterbomber.

Минобороны не комментировало эту информацию.

Какую роль ФАБ-3000 может сыграть в СВО

Автор канала приводит справочные технические данные трехтонной авиабомбы: радиус сплошного поражения у нее достигает 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров.

«Я считаю, всех причастных в создании, по сути, с нуля нового УМПК, не имеющего аналогов по мощности, за каких-то пару месяцев нужно, безусловно, поощрить», — заявил Fighterbomber.

Фото: МО РФ ФАБ-3000

Украинский Telegram-канал «Легитимный» отмечает, что управляемые авиабомбы стали огромным козырем для ВС РФ, поскольку позволяют уничтожать крупные укрепрайоны ВСУ.

«Теперь несколькими бомбами можно снести крупный укрепрайон, похоронив там сразу сотню бойцов противника или уничтожив центр управления, что дает преимущество в войне. Это россияне только улучшили ФАБ-3000, но представьте, если они начнут бить ФАБ/КАБ-6000 или 9000, что тогда будет с ЛБС», — пишет канал.

Минобороны не комментировало эту информацию.

Есть ли у России авиабомбы мощнее ФАБ-3000

С советских времен Россия располагает крупным арсеналом авиабомб большого калибра: кроме ФАБ-3000 М-54, масса которой составляет 3067 кг (из них 1200 кг взрывчатого вещества), существуют ФАБ-5000 (более 2,2 тонны взрывчатки) и ФАБ-9000 (почти 4,3 тонны ВВ).

На начало СВО эти бомбы были практически бесполезны для ВС РФ, поскольку их применение поставило бы под удар самолет-носитель. Однако с появлением у ВКС управляемых модулей планирования и коррекции появилась возможность запускать мощные бомбы с расстояния в 50–70 км по корректируемой планирующей траектории.

Авторы Forbes заявили, что и ФАБ-3000, вероятнее всего, останется «разрушительной диковинкой», поскольку их применение повышает риск для авиации, а использование столь мощных боеприпасов является «излишеством». Военный эксперт Игорь Коротченко назвал такую критику «заранее ангажированной», «необъективной», «странной, непрофессиональной и предвзятой», однако контраргументов не привел.

Российский военный эксперт Алексей Леонков указал, что ФАБ-3000 уже применялись в ходе штурма «Азовстали» в 2022 году.

«Специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов», — сказал Леонков.

Читайте также:

Царь-бомба Шойгу: где в России производят ФАБ-3000, зачем они нужны

Мощнее «Искандера»: как работают российские ФАБ-1500, что говорят в ВСУ

Как умные бомбы изменили баланс на поле боя: ВСУ проигрывают