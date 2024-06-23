Пять детей попали в реанимацию после удара ВСУ по Севастополю Развожаев: после атаки ВСУ на Севастополь пять детей оказались в реанимации

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в детской городской больнице № 5, где находятся пострадавшие дети

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь пять детей сильно пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, детей в тяжелом состоянии определили в реанимационное отделение.

В настоящее время пять детей находятся в реанимации в пятой городской больнице. Все остальные ранения легкой и средней тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь. <...> В первой больнице у нас семеро взрослых, которых доставили с тяжелыми ранениями, — сказал губернатор.

Развожаев также рассказал, что президент РФ Владимир Путин позвонил ему сразу после атаки украинской армии на Севастополь. Глава города отметил, что российский лидер выразил соболезнования семьям погибших.

В Севастополе после ракетной атаки объявлен день траура, назначенный на 24 июня. В этот день отменят все массовые мероприятия и приспустят государственные флаги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что регион готов принять жителей Севастополя, получивших травмы в результате обстрела со стороны украинских войск, и оказать им всю необходимую помощь. Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате ракетной атаки.