Пожары на нефтезаводах, удар в жилой дом: атаки БПЛА на Россию 20 июня

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два НПЗ в России горели в ночь на 20 июня в результате атак беспилотников ВСУ. Что произошло, сколько всего было БПЛА, есть ли жертвы?

Сколько БПЛА атаковали Россию 20 июня

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 июня средства ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами России.

По данным военного ведомства, над Адыгеей сбили шесть беспилотников, по три дрона сбили над Брянской областью и Краснодарским краем, еще по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Что известно о пожаре на НПЗ в Адыгее

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил об атаке беспилотников на НПЗ «Лукойл-югнефтепродукт» в поселке Энем в Адыгее. По его словам, пострадавших и угрозы для населения не было.

Поселок расположен в 15 км к югу от Краснодара. В соцсетях распространились видео с сильным пожаром на нефтебазе.

Telegram-канал Baza, ссылаясь на данные своих источников, пишет, что атака началась в 02:40 ночи. На территории НПЗ упали четыре беспилотника. Произошел взрыв с последующим возгоранием металлокаркасного склада присадок для бензина АИ-95. Площадь пожара составила более 1000 кв. м. К шести утра возгорание удалось потушить, на месте работают оперативные службы и следователи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как атаковали НПЗ в Тамбовской области

Губернатор Максим Егоров сообщил об атаке на Платоновскую нефтебазу. По предварительным данным, предположительно, это произошло из-за атаки беспилотника, никто не пострадал.

Обломки еще одного дрона обнаружили в Первомайском муниципальном округе, беспилотник взорвался в воздухе. Этот район расположен к северо-западу от Платоновки, около границы Рязанской области.

Кто стал жертвой налета БПЛА в Краснодарском крае

В ряде СМИ сообщили о пожаре на Афипском НПЗ в Краснодарском крае в результате налета БПЛА. Однако оперштаб региона назвал информацию недостоверной. Афипск расположен неподалеку от поселка Энем.

При этом дрон ВСУ попал в частный дом в Славянске-на-Кубани. В момент удара БПЛА в доме находилась 54-летняя Татьяна К, она погибла. Telegram-канал Baza опубликовал видео с места происшествия, кирпичный жилой дом получил серьезные повреждения.

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