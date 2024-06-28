Взрывы прогремели в Харькове

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серия взрывов произошла в окрестностях Харькова, сообщает украинское издание «Общественное. Новости». По его информации, взрывы, вероятно, были зафиксированы за пределами города. Также сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Также 26 июня мэр города Игорь Терехов сообщил, что серия взрывов прогремела в Харькове, произошло не менее двух прилетов. Украинское издание «Страна» отмечало, что над городом поднимался столб дыма.

Ранее сообщалось, что власти Харьковской области планируют провести эвакуацию семей с детьми из нескольких населенных пунктов Купянского и Изюмского районов. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что из-за увеличения серой зоны, где идут активные боевые действия, планируется принудительная эвакуация. Он уточнил, что речь идет о десятках семей.

Бригадный генерал ВСУ Сергей Мельник заявил, что армия России начала новый прорыв у села Сотницкий Казачок на границе Харьковской и Белгородской областей. По его словам, ВС РФ действуют «диверсионными группами, а не линейными подразделениями». Минобороны России данную информацию не комментировало.