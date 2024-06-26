Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Серия взрывов прогремела в Харькове, произошло не менее двух прилетов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Украинское издание «Страна» отмечает, что над городом поднимается столб дыма.

В городе серия взрывов, — написал Терехов.

Telegram-канал «Направленец по Украине» отмечает, что прилет пришелся по Харьковскому авиационному заводу. Официального подтверждения этой информации нет.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер ранее сообщил, что в регионе в результате ночного удара было повреждено административное здание. По его словам, баллистическая ракета ударила по промышленному сектору в регионе. В российском военном ведомстве инцидент также не комментировали.

Издание «Страна.ua» также сообщало, что в ночь на 26 июня в украинских городах Сумы и Николаев прогремели взрывы. Подробности случившегося не приводились. Местные власти опубликованную информацию также не комментировали.

Взрывы произошли и 25 июня в Харькове на востоке Украины. Подробности не приводились. Эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что власти выясняют, где именно они произошли. Позже он проинформировал жителей Харькова еще об одном взрыве. В Харьковской области, как и на территории всей Украины, была объявлена воздушная тревога.