Власти Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Харьковской области планируют провести эвакуацию семей с детьми из нескольких населенных пунктов Купянского и Изюмского районов, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, которые приводит ТАСС, из-за увеличения серой зоны, где идут активные боевые действия, планируется принудительная эвакуация. Он уточнил, что речь идет о десятках семей.

Аналогичные меры также планируются для 13 населенных пунктов на боровском направлении в Изюмском районе, где проживает порядка 20 семей. Глава областной администрации отметил, что необходимо принять все меры по эвакуации, поскольку люди не хотят покидать зоны боевых действий самостоятельно. Синегубов также сообщил, что на данный момент из районов рядом с зоной боевых действий уже эвакуированы почти 12 тыс. человек.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что украинские власти проводят эвакуацию населения на контролируемых территориях в целях обеспечения безопасности. Однако жители региона часто не хотят покидать свои дома, а мероприятия по вывозу населения связаны с подготовкой ВСУ к обороне.

Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк утверждает, что украинские военные продолжают наносить удары по населенным пунктам, где есть мирные жители, и не рассматривают варианты прекращения огня для их эвакуации.

Накануне серия взрывов прогремела в Харькове, произошло не менее двух прилетов. Украинское издание «Страна» отмечало, что над городом поднимается столб дыма.