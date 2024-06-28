Взрывы зафиксировали в украинской Одессе

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв произошел на юге Украины, сообщил мэр города Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. Он заявил, что громкие хлопки слышны в городе.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее серия взрывов произошла в окрестностях Харькова, сообщало украинское издание «Общественное. Новости». По его информации, взрывы, вероятно, были зафиксированы за пределами города. Также в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что власти Харьковской области планируют провести эвакуацию семей с детьми из нескольких населенных пунктов Купянского и Изюмского районов. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что из-за увеличения серой зоны, где идут активные боевые действия, планируется принудительная эвакуация. Он уточнил, что речь идет о десятках семей.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где разведка обнаружила РСЗО HIMARS, атаковавшую Крым. По его словам, снаряды, вероятно, попали в склад с боекомплектом для системы. Минобороны РФ информацию не комментировало.