В зоне СВО обнаружены экстремистские книги, изданные на деньги США Напечатанные на деньги фонда США экстремистские книги нашли в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

В прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике были обнаружены книги, в которых оправдывался пособник немецких нацистов Роман Шухевич украинского происхождения и сама идеология нацизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военного с позывным Цапля. По данным агентства, литература была напечатана на деньги одного из фондов в американском Чикаго, который возглавляет американский офицер.

В прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература. <…> Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на Майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго, — рассказал военный.

Цапля также отметил, что книги были спрятаны на книжной полке, подобная литература часто встречается в районах, недавно взятых под контроль российской армии. Как уточняет агентство, речь идет о фонде «Наследие» Юлиана Куляса украинского происхождения — он сотрудничал с украинскими националистами после Второй мировой войны.

До этого сотрудники Росгвардии в Запорожской области в ходе проверки обнаружили тайник с оружием, оборудованный в автомобильном прицепе. Оперативники задержали владельца арсенала, им оказался мужчина 1992 года рождения.