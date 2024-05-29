Схрон оружия найден в автомобильном прицепе в Запорожье В Запорожской области найден тайник с оружием и изъята экстремистская литература

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии в Запорожской области в ходе проверки обнаружили тайник с оружием, оборудованный в автомобильном прицепе, сообщила пресс-служба ведомства. Известно, что оперативники задержали владельца арсенала, им оказался мужчина 1992 года рождения.

Росгвардейцы изъяли с территории частного дома гранатомет, два автомата Калашникова, четыре ручные гранаты и более тысячи патронов различного калибра, — указано в сообщении.

Уточняется, что подозреваемого передали сотрудникам органов внутренних дел. Также известно, что еще в одном населенном пункте Запорожской области росгвардейцы изъяли экстремистскую литературу. Другие подробности операции не приводятся.

Ранее спецслужбы Донецкой Народной Республики отчитались об обнаружении крупного схрона с боеприпасами украинских войск в Артемовском районе. Известно, что там нашли гранатомет, ручные гранаты, взрывные устройства, минометные снаряды, патроны и мины.

До этого Минобороны России сообщило, что военные в составе инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами. Находка была сделана во время разминирования городских районов и дорог в Авдеевке.