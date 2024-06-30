Военэксперт объяснил, почему в зоне СВО стали активнее применять ФАБ-3000 Военэксперт Дандыкин: ФАБ-3000 способны пробить особо укрепленные пункты ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru объяснил, что фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 способна пробивать укреппункты Вооруженных сил Украины, особенно спрятанные на глубине. Кроме того, если она не уничтожает ВСУ, то может дезорганизовать их, дав преимущество российским силам. По словам специалиста, по этим причинам в зоне боевых действий ФАБ-3000 стали применять чаще других.

ФАБ-3000 используют, когда нужно пробить особо укрепленные пункты противника, которые находятся в глубине, бетонированные. Для таких задач эти бомбы наиболее эффективны. После атаки враг или уничтожен, или дезорганизован, то есть находится в состоянии, не способном к сопротивлению. Думаю, теперь авиабомбы будут применяться чаще, — отметил Дандыкин.

Военэксперт также добавил, что ВС РФ используют ФАБы для уничтожения пунктов управления дронами. Бомбы доставляют самолеты-носители, и их не могут обнаружить средства противовоздушной обороны ВСУ.

Самолеты — их носители — сбрасывают бомбы за несколько десятков километров, чтобы избегать действий противовоздушной обороны противника. Кроме того, они достаточно точно попадают в цель, — сказал специалист.

Кроме того, уточнил Дандыкин, существуют ФАБы меньшей мощности. Российские силы применяли ФАБ-500 и ФАБ-1500 при штурме металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. ВС РФ также обладает ФАБ-5000 и ФАБ-9000, однако, как утверждает военэксперт, для применения этих бомб нужны свои носители.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен удар ФАБ-3000 по пункту управления Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новгородское, который также называют Нью-Йорком. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.