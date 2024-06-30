«Изнанка» показала удар ФАБ-3000 по пункту управления в Нью-Йорке

Фото: МО РФ

ФАБ-3000

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен удар ФАБ-3000 по пункту управления Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новгородское, который также называют Нью-Йорком. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации канала, в результате удара были уничтожены до 60 человек личного состава и четыре единицы автомобильной техники. При этом «Изнанка» пишет, что от здания не осталось и следа.

Ранее аналитик National Interest Брэндон Вейхерт заявил, что с помощью бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сокрушат противовоздушную оборону Украины. По его словам, эти боеприпасы трудно уничтожить, их применение знаменует начало новой фазы спецоперации, в которой ВСУ станет тяжелее защищаться от воздушных атак.

Telegram-канал Fighterbomber до этого сообщил, что Вооруженные силы России применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в ходе проведения специальной операции на Украине. Он также опубликовал кадры мощного взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию. Удар российского снаряда по позициям противника в зоне проведения СВО стал уже третьим из попавших на видео.