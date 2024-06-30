Стало известно, кто был на саммите по Украине в качестве агента США Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей стал иноагентом саммита по Украине

Власти Турции выразили свою неудовлетворенность патриархом Константинопольским Варфоломеем из-за его участия в саммите в Швейцарии, заявил религиовед Роман Лункин, передает РИА Новости. По словам эксперта, он действовал в интересах США. Анкара выразила крайнее недовольство в связи с появлением патриарха на конференции по Украине.

Фактически, это означает, что внутри возникнет организация — источник американского влияния. А Варфоломей будет своего рода иноагентом, — пояснил религиовед.

Патриарх прибыл в Грецию. Однако он не стал незамедлительно отправляться в Фанар. Особое внимание уделено тому факту, что Варфоломей был единственным религиозным деятелем на саммите по Украине в Швейцарии.

После этого случая Министерство иностранных дел Турции потребовали разъяснений о причинах подписи Варфоломея в коммюнике. Инцидент вызвал крайнее недовольство во властных структурах республики.

Швейцария ранее открестилась от участия в решении судьбы Украины. Глава департамента международной безопасности швейцарского МИД Габриэль Люхингер заявил, что Россия должна быть вовлечена в новую конференцию в том или ином виде. Дипломат подчеркнул, следующий саммит по Украине пройдет не в Европе.