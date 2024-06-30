Военэксперт объяснил, как «Герани» обманули украинскую ПВО Суконкин: украинцам не хватает ракет, чтобы сбить «Герани»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что украинским военным стало тяжелее сбивать российские ударные БПЛА «Герани», поскольку российские специалисты изменили этим дронам высотку полета, пишет MK.RU. По его словам, теперь эти БПЛА возможно нейтрализовать только ракетами, которых у ВСУ немного. Имеющиеся у украинских военных ракеты в сотни раз дороже дешевых «Гераней», подчеркнул Суконкин.

Теперь «Герани» сбить можно только ракетами, а их у бандеровцев немного, прямо скажем. А те, что есть, в сотни раз дороже дешевых «Гераней», — объяснил эксперт.

Он объяснил, что созданная на Украине развернутая сеть акустических станций и мобильных расчетов для борьбы с российскими ударными БПЛА «Герань-2» стала малоэффективной. Причиной послужило изменение тактики применения отечественных дронов, которые прозвали «мопедами» из-за характерного звука. В прошлом «Герани» летали на боевое задание на высоте 100–200 метров и наносили немалый урон ВСУ, сейчас же их высоту полета кратно подняли, пояснил эксперт.

Система передачи сигнала о БПЛА выявляла маршрут движений дронов и возможные цели. Однако она дала сбой.

В Минобороны России ранее сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль село Спорное в ДНР. По данным ведомства, российские военные также поразили живую силу и технику противника.