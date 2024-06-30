Украинский боец описал, как атакуют российские мотоциклисты Лейтенант ВСУ Губицкий рассказал о быстроте кроссовых мотоциклистов ВС России

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Российские кроссовые мотоциклы в зоне боевых действий двигаются очень быстро, оставляя за собой облака пыли, рассказал изданию The New York Times лейтенант ВСУ Михаил Губицкий. По его словам, бойцы ВС РФ зигзагами пересекали поля, чтобы ворваться на украинские траншеи. Атаковать на мототехнике вынуждают дроны, бронемашины становятся легкой мишенью.

Они двигались быстро, рассредоточились и свернули, — добавил Губицкий.

Украинские солдаты утверждают, что сейчас около половины атак на отдельных участках фронта совершаются мотоциклистами, а также бойцами на квадроциклах и внедорожниках. Сержант 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Сапсан отметил, что после пересечения поля российские бойцы заходят в траншеи и вступают в рукопашный бой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что для отработки новых методик захвата позиций Вооруженных сил Украины российские военнослужащие группы войск «Восток» начали использовать кроссовые мотоциклы и макеты укрепленных позиций противника. Заходя в окопы, штурмовики точно знают, где находятся пулеметные гнезда, и не только благодаря разведывательным беспилотникам.

В военном ведомстве пояснили, что макеты позиций помогают отработать до автоматизма все возможные варианты действий и нештатные ситуации. Бойцы из Забайкалья также эффективно используют для захвата позиций противника кроссовые мотоциклы. В зоне ответственности группы войск «Восток» они стали почти штатной техникой.