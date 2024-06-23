ВС России начали применять новые методики ведения боя МО: ВС РФ начали применять для захвата опорников ВСУ кроссовые мотоциклы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Для отработки новых методик захвата позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военнослужащие группы войск «Восток» начали использовать кроссовые мотоциклы и макеты укрепленных позиций противника, сообщили в Минобороны РФ. Заходя в окопы, штурмовики точно знают, где находятся пулеметные гнезда, и не только благодаря разведывательным беспилотникам.

В военном ведомстве пояснили, что макеты позиций помогают отработать до автоматизма все возможные варианты действий и нештатные ситуации. Бойцы из Забайкалья также эффективно используют для захвата позиций противника кроссовые мотоциклы. В зоне ответственности группы войск «Восток» они стали почти штатной техникой.

Такую небольшую и крайне маневренную цель в отличие от тяжелой техники поразить очень трудно. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой, с воздуха их ведут наши операторы беспилотников, — уточнили в Минобороны России.

Командир одного из штурмовых взводов рассказал, как применение мотоциклов позволило без потерь захватить опорный пункт ВСУ силами пяти российских военнослужащих. По его словам, украинцы не ожидали внезапного маневра и сбежали, двух удалось взять в плен. Всего на опорнике было 7–10 человек.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск «Днепр» на Каховском направлении сорвала перегруппировку Вооруженных сил Украины. Как объяснил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, артиллерия ВС России уничтожила плавсредства противника на островах Днепра.