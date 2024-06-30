«Искандер-М» ударил по эшелону ВСУ: новости СВО на утро 30 июня

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Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер М» Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» армии России нанес точный удар по месту разгрузки эшелона с военной техникой ВСУ, передала пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, обстрел был совершен у села Украинка в Запорожской области.

В результате были уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2 и другой грузовой автомобильный транспорт. Контролировали результаты огневого поражения с применением БПЛА «Суперкам», подчеркнули в министерстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 29 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Брянскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Трубчевским районом, заявил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

На земле не зафиксировано никаких разрушений. Оперативные и экстренные службы работают на месте, написал глава региона.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Белгородской области

Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Информация о пострадавших пока не поступала. В двух квартирах выбиты окна.

Также осколками посечен один автомобиль. В светлое время суток пройдет поквартирный обход постройки, в результате чего будет подсчитан точный ущерб, написал губернатор.

Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Донецка

Один человек погиб и еще четыре получили ранения в результате обстрела ВСУ остановки общественного транспорта «Боржомная» в Донецке, заявил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, украинские военные при атаке применили ствольную артиллерию.

В Петровском районе под обстрел попала семья: мать, отец и 20-летний сын получили ранения. Их родственница, бабушка, погибла. Еще одна женщина пострадала. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Также при обстреле были повреждены восемь жилых домостроений, констатировал Пушилин.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Характерные для артиллерии НАТО осколки обнаружили в Донецке после атаки

На месте удара в Донецке, где погибла женщина, обнаружена воронка с примечательными фрагментами, передает РИА Новости. Уточняется, что такие были замечены при стрельбе артиллерийских орудий НАТО.

По данным агентства, снаряд, выпущенный по остановке общественного транспорта, угодил в непосредственной близости от автомобиля, в котором ехали люди. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин информировал, что в результате атаки один человек погиб и еще четыре получили ранения. Украинские военные, добавил он, применили ствольную артиллерию.

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что всего по региону было выпущено 125 боеприпасов.

31 обстрел был зафиксирован на Донецком направлении. Еще 17 обстрелов — на Горловском, уточнили в пресс-службе представительства.

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