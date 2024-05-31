Аэродром Староконстантинов: главная взлетка для F-16. Когда его уничтожат?

Фото: МО РФ

Николаевское подполье сообщило об ударах ВС РФ по объектам в Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Источник заявил, что под обстрел попал одноименный аэродром, который ВСУ готовят к приему западных истребителей F-16. Минобороны России не комментировало эту информацию, однако сообщения об атаках на базу появлялись и ранее. Что это за аэродром, какой инфраструктурой он обладает, что за техника на нем хранится и почему Староконстантинов функционирует, несмотря на удары, — в материале NEWS.ru.

Какие удары наносились по аэродрому в Староконстантинове

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев 26 мая рассказал об обстрелах Староконстантинова. По его словам, удары пришлись по военным и энергетическим объектам в городе. Один из них был в направлении Староконстантиновского полигона, уточнил подпольщик.

«Там, по данным сопротивления, находится иностранная военная техника и проводится обучение работе с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение проводят иностранные инструкторы», — сообщил Лебедев.

Министерство обороны РФ не подтверждало эти данные. Однако с начала года ведомство несколько раз сообщало об ударах по авиабазе. 6 марта МО заявило об уничтожении складов боеприпасов и топлива в районах Староконстантинова и Лозоватки (Днепропетровская область). 28 апреля вооруженные силы поразили места хранения авиационных боеприпасов и технику в Староконстантинове и Прилуках (Черниговская область). Кроме того, 22 марта Лебедев также сообщал об обстреле объекта и упоминал подготовку к приему F-16, официально эти сведения не подтверждены.

Заслуженный военный летчик Владимир Попов рассказал NEWS.ru, что в прошлом лично посещал аэродром. Он называет Староконстантинов важнейшим элементом авиакластера Украины.

«Он очень выгодно расположен — достаточно близко к западным границам, достаточно далеко от линии соприкосновения с российскими войсками. В стратегическом плане это хорошее качество. Кроме того, он большой, хорошо организован и обеспечен всей наземной инфраструктурой», — перечислил собеседник.

Фото: МО Украины

Чем известен аэропорт Староконстантинов

Военный аэродром Староконстантинов расположен в пяти километрах к востоку от одноименного города. Точная дата его строительства неизвестна. В 1951 году на его базе сформировали 63-ю бомбардировочную дивизию и 7-й бомбардировочный авиаполк. После 1960-го полк перешел в состав 32-й дивизии 57-й воздушной армии. В 1980 году дивизию включили в 24-ю воздушную армию.

На вооружении 7-го полка в разное время состояли самолеты Ил-28, Су-24, Су-24М. В 1992 году группа летчиков из его состава отказалась присягнуть на верность Украине. Они перегнали в Россию шесть единиц Су-24М. Маршрут шел через территорию Белоруссии, чтобы машины не перехватили средства ПВО. В 2000 году полк расформировали, на его базе создали 7-ю бригаду тактической авиации (БрТА) ВВС Украины.

Также на аэродроме с 1968 года базировался 168-й истребительный авиаполк ордена Суворова. С августа 1987 по сентябрь 1988 года он участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. В 1991 году его объединили с 85-м гвардейским истребительным авиаполком. Соединение расформировали в 2003-м.

В начале 2005 года на аэродром перебросили 32-ю отдельную разведывательную эскадрилью. В 2008-м она вошла в 7-ю БрТА, которая до сих пор базируется в Староконстантинове.

В 2018 году аэродром принял международные учения «Чистое небо». В них участвовали пилоты с Украины, из США и десяти стран НАТО. В ходе маневров разбился самолет Су-27 украинских ВВС. В 2019 году на базе состоялись испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2. В 2021 году аэродром был сертифицирован по стандартам НАТО. 24 августа 2022-го 7-ю бригаду отметили почетным знаком «За мужество и отвагу».

Фото: МО РФ

Что хранится на аэродроме Староконстантинов

По данным «РБК-Украина», на вооружении 7-й БрТА стоят самолеты Су-24М и Су-24 МР. Они стали носителями авиационных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. 7-я бригада считается единственным авиасоединением на Украине, которое имеет такие боеприпасы. Также, по неподтвержденным данным, в Староконстантинове находятся самолеты МиГ-29 и Су-27.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в августе прошлого года предположил, что Су-24 могли перебросить на другие базы. «Только так мы можем рассредоточить и сохранить технику. Противостояние продолжается, противник ищет развединформацию и охотится на самолеты. А мы используем аэродромы, которые до этого никогда не использовались под Су-24», — сказал он.

По данным подполья, на базе готовят украинских пилотов, там есть казармы и учебные заведения. В сентябре появились первые сообщения, что на Староконстантинове разместят F-16. Спутниковые снимки зафиксировали строительство на объекте. На фото было видно, что места стоянки самолетов обнесли защитной насыпью.

По данным Reuters, Украина получит истребители уже в июне или июле 2024 года. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что самолеты уже могут находиться на базе. По его мнению, технику могли доставить туда целиком или в разобранном виде. «Не исключаю, что удары по Староконстантинову продолжатся. У нас же есть разведка, в том числе космическая. Если постоянно бьем, значит, есть большой повод», — пояснил эксперт.

Однако Попов считает такой сценарий маловероятным. Летчик напомнил, что ВСУ еще не располагают летным и обслуживающим персоналом для работы с истребителями. Кроме того, партнерам Украины было бы проще доставить F-16 по воздуху, полагает он. Но в таком случае поставку раскрыли бы разведчики, заметил эксперт.

«Если даже доставили в разобранном виде, то это не самолет. Самолет — это значит запустил двигатель, включил оборудование, подвесил боевой комплект и полетел. А если это отдельно отстыкованные крылья, стабилизатор, киль, двигатели — это уже какое-то наземное оборудование. Далеко не боевой потенциал авиатехники», — сказал Попов.

Фото: МО Украины

Какая инфраструктура есть у аэродрома Староконстантинов

В августе 2023 года командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире телемарафона заявил, что аэродром находится в рабочем состоянии. По его словам, оставшиеся там машины «сохранены и продолжают выполнять задачи».

Попов отметил, что аэродром в Староконстантинове оборудован железобетонными ангарами. Эти укрытия состоят из полуарок со стенками толщиной до 60 см и имеют металлические ворота. Снаружи конструкцию прикрывает толстый слой земли и маскируется дерном или деревьями.

«В них можно скрыть самолеты от лишних глаз и защитить от внешнего воздействия. На аэродроме также хорошая взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, система централизованной заправки топлива. Есть связь и электроснабжение с нескольких направлений. Обеспечен подвоз топлива. Доставка идет не только ж/д транспортом в наливных цистернах, но и по трубопроводу», — объяснил летчик.

Есть ли на Староконстантинове подземные укрытия

В апреле 2024 года спикер ВВС Украины Юрий Евлаш анонсировал, что ВСУ используют для истребителей F-16 специальные бункеры и подземную инфраструктуру. По его словам, это позволит защитить самолеты и эффективнее проводить воздушные операции без риска их потерять.

Летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов сказал NEWS.ru, что габариты F-16 позволяют разместить их под землей. Но это не помешало бы ВС РФ отследить местонахождение истребителей, подчеркнул он. «Это небольшие самолеты, так что в принципе их можно поместить в туннель или пещеру. Но самолет должен летать. Ему нужна рядом взлетно-посадочная полоса. А все полосы, которые есть рядом с укрытиями, на виду. Достаточно одного взлета, чтобы мы поняли, где находятся истребители», — отметил собеседник.

Попов считает, что Староконстантинов непригоден для строительства бункеров. По его мнению, особенности местности не позволяют оборудовать на этой авиабазе заглубленные помещения под стоянку техники. «Для этого нужен определенный грунт. В этом районе грунтовые воды находятся близко к поверхности — на глубине пяти-шести метров уже начинает просачиваться вода. Такие укрытия могли бы построить в горных районах — например в Закарпатье. Но это длительный и технологически сложный процесс. Я не думаю, что у Украины хватило бы экономических возможностей, чтобы реализовать такую задумку», — считает эксперт.

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