Где ангары? Почему после двух лет СВО авиация ВС РФ уязвима на стоянках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76

С начала СВО на Украине российские военные объекты не раз подвергались атакам ВСУ. В частности, мишенями для нападений становились аэродромы и находившиеся на их территории самолеты: в одних случаях удары удавалось предотвратить, в других инфраструктура и воздушные суда оказывались повреждены. Есть ли в России проблема с защитой техники и как ее следует решать — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ били по российским аэродромам

Точное количество самолетов, пострадавших или уничтоженных в результате ударов ВСУ по российским аэродромам, неизвестно. Однако ведомства РФ несколько раз официально подтверждали факты таких атак и заявляли о сопутствующем ущербе.

Так, одним из первых подтвержденных Минобороны нападений оказался удар по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской 5 декабря 2022 года. Тогда пресс-секретарь ведомства Игорь Конашенков сообщал, что Киев попытался атакой ударных беспилотников вывести из строя российские самолеты дальней авиации. В министерстве уточнили, что средства ПВО ВКС России перехватили дроны на малой высоте, однако в результате падения и взрыва обломков получила повреждения обшивка корпусов двух самолетов. Кроме того, были ранены семь военнослужащих ВС РФ, трое из которых скончались.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Россия. Рязань. Сотрудники полиции у въезда на аэродром Дягилево, 05.12.2022

Несколько недель спустя, 26 декабря 2022-го, аэродром Энгельс вновь подвергся налету. Дрон, который приблизился к военному объекту, удалось сбить на подлете, однако в результате падения обломков погибли еще трое военнослужащих технического состава. По сообщениям Минобороны, техника повреждений не получила.

Утром 19 августа 2023 года ВСУ, применив БПЛА, атаковали военный аэродром в Новгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что беспилотник был поражен из стрелкового оружия, но на стоянке самолетов возникло возгорание. «Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет», — уточнили в МО РФ.

В том же месяце украинские дроны дважды пытались атаковать аэродром Шайковка на западе Калужской области. Первый налет произошел 21 августа — губернатор региона Владислав Шапша заявил, что дрон был сбит. А двумя днями позднее он рассказал об уничтожении силами противовоздушной обороны двух БПЛА.

В ночь на 30 августа атаке беспилотников подвергся аэропорт Пскова, на территории которого находились военно-транспортные самолеты Ил-76. Факт нападения подтверждал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а региональное управление МЧС России сообщало, что на объекте загорелись несколько воздушных судов.

Как хранятся самолеты на российских аэродромах

В интернете можно найти немало спутниковых снимков, предположительно, районов аэродромов, которые подверглись обстрелам. На некоторых из них, как отмечали российские военкоры, видно недостаточно прикрытие авиационной техники.

Так, телекомпания CNN публиковала, как утверждало СМИ, спутниковые кадры аэродрома в Энгельсе. На них, предположительно, были запечатлены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Самолеты, судя по снимкам, стояли под открытым небом: сверху на них, на фюзеляже и крыльях лежали предметы, похожие на автомобильные шины. Канал тогда предположил, что покрышки необходимы для защиты от атаки БПЛА.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Ту-160

«Защита авиатехники с помощью резиновых покрышек не является ноу-хау. Предположу, что их используют в качестве краткосрочной защиты наших самолетов на время подготовки более надежного укрытия», — сказал тогда в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

В разговоре с NEWS.ru заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин признал, что проблема с безопасностью при хранении авиационной техники в России действительно есть и ее необходимо решать.

«Очевидно, что угроза существует, раз были случаи, когда из-за этой проблемы возникали повреждения воздушных судов. Авиация — вещь дорогая. Не каждая страна может себе это позволить — иметь серьезную современную авиацию. Но Россия имеет ее, поэтому, конечно, это [защита самолетов на аэродромах] сегодня стало насущной потребностью», — подчеркнул он.

Что известно о работе Минобороны РФ по защите аэродромов

В 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах провести масштабную реконструкцию отечественных аэродромов, которые на тот момент не могли обеспечить «оперативное применение авиации и ее безопасную эксплуатацию». Глава МО отмечал, что для решения этой проблемы к 2028 году планируется отремонтировать 106 аэродромов.

В рамках программы предлагалось обновить более 13 млн кв. м искусственных покрытий и построить свыше 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолетов, а также создать инфраструктуру для перспективных авиакомплексов.

Два года спустя, в апреле 2021-го, МО объявило, что ВС РФ приступают к массовому строительству специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Решение о реформе принималось с учетом опыта сирийской кампании, когда российская авиабаза в Хмеймиме неоднократно подвергалась обстрелам БПЛА террористов. В итоге на объекте установили ангары с усиленными арматурой крышами, способными выдержать падение дрона, что позволило не только защитить технику, но и скрыть от зарубежной разведки ее количество.

Руководство Минобороны заявляло, что в рамках программы предусмотрено строительство не менее 300 авиационных укрытий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему возникли проблемы с защитой самолетов

Заслуженный военный летчик Владимир Попов рассказал NEWS.ru, что проблема с защитными сооружениями на аэродромах появилась после развала СССР. Дело в том, что в советское время в войсках получила широкое распространение практика возведения так называемых капониров — железобетонных укрытий для самолетов. Они состояли из полуарок со стенками толщиной до 60 см и имели металлические ворота. Снаружи конструкция засыпалась землей и маскировалась дерном, а порой и высадкой деревьев.

«Они предназначены для укрытия самолетов, но главное — они спасали от разлета снарядов, осколков, небольших бомб, когда происходило не прямое попадание, а где-то рядом, в пределах 3–5 метров от обвалования. Главное, что техника была достаточно надежно укрыта», — пояснил Попов.

В первую очередь такие укрытия возвели на аэродромах вокруг Москвы и Ленинграда, а впоследствии разместили на первой линии противостояния с НАТО — в местах дислокации советских войск в ГДР, Венгрии, Польше, Чехословакии, а также в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии.

«Когда мы ушли из стран Варшавского договора, эти укрытия там так и остались — теперь уже на аэродромах НАТО. На Западной Украине, в Белоруссии тоже были хорошо оборудованы аэродромы. Например, мы уже несколько раз подряд наносили удары по аэродрому Староконстантинов на Украине и повторяем их через месяц-два. А они как раз и защищены этими ЖБУ. Там трудно нанести весомый ущерб», — привел пример Попов.

Чем защитить российские самолеты

Сегодня на российских аэродромах есть еще одна проблема: подобные укрытия не всегда могут вместить современные самолеты, в частности основную боевую единицу ВКС РФ — Су-27 и его вариации Су-30, Су-34, Су-35. Аналогичная ситуация складывается, по словам Попова, и с другой авиатехникой.

«Для больших самолетов — транспортной или стратегической авиации, ракетоносцев типа Ту-22 или Ту-160, Ту-95 — вообще не представляется возможным сооружать такие мощные укрытия. Это очень дорогое удовольствие», — высказал мнение он.

Военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош считает, что, несмотря на дороговизну проектов, отказываться от их реализации не следует, как и от других мер, которые позволят защитить отечественную технику. Он выделил несколько направлений такой деятельности.

«Это обваловка, то есть создание защитных земляных валов вокруг самолетов, строительство железобетонных укрытий — но это долговременная и дорогостоящая программа, к которой все же нужно приступать, — и проекты мобильных ангаров», — перечислил эксперт.

Как защищают боевые самолеты за рубежом

Мобильные ангары получили широкое распространение за рубежом. Например, в США для укрытия боевых самолетов используются быстровозводимые укрытия ESAP — Expedient Small Asset Protection, совместный продукт компаний ADS и Dogwood Industries. ESAP спроектированы и производятся в виде быстровозводимых секций, которые можно собрать и разобрать, погрузив на несколько транспортных средств. Их легко транспортировать, перебрасывать и масштабировать на авиабазах по всему миру.

Фото: EO2 Monica Cervantes/Keystone Press Agency/Global Look Press Опалубка балок для строительства целесообразной конструкции для защиты небольших объектов на базе ВВС США

В Великобритании строят более простые и дешевые ангары — например, EFASS от компании Rubb Buildings Ltd. Ширина таких укрытий может варьироваться, поэтому в них можно размещать технику разной величины. Внешний слой ангаров выполнен из огнестойкой сверхпрочной ткани, внутренний — самоочищающаяся ткань ПВХ. Средний слой может представлять собой стекловату высокой прочности для необходимого уровня изоляции. Защита в этом случае скорее номинальная, однако она позволяет скрыть самолет от наблюдательных средств противника или воздействия погоды.

Мобильные ангары, считает Бартош, нельзя назвать универсальными из-за особенностей их конструкции. «Они могут служить защитой только от определенных средств нападения, потому что удары могут наноситься как сверху по крыше ангара, так и путем подрыва боеприпаса поблизости от ангара», — говорит он.

Тем не менее, считает аналитик, необходимо развивать все три направления в комплексе, поскольку события, произошедшие за время проведения СВО, показали: необходимость совершенствовать систему защиты самолетов на военных аэродромах в России остается.

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