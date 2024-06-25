Удар ВСУ по пляжу в Крыму. Каких еще страшных преступлений ждать от Киева

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

23 июня Вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате удара несколько человек погибли, более 150 получили ранения. Москва возложила вину за случившееся на руководство США, которое разрешило Киеву использовать западное оружие для атак по территории России. Куда в следующий раз попытаются ударить ВСУ и как РФ может предотвратить новые трагедии — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ ударили по Севастополю

Министерство обороны России сообщило, что четыре ракеты ATACMS, выпущенные ВСУ по Севастополю, были сбиты средствами противовоздушной обороны. Еще одна в ходе отражения атаки отклонилась от курса и сдетонировала над городом. Осколки боеприпаса упали на пляж в селе Учкуевка, где в это время отдыхали люди. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пострадали 153 человека, еще четверо погибли, в том числе двое детей.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте, в Севастополе ввели режим ЧС. Министерство иностранных дел России намерено добиться международной реакции на случившееся. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что Украина «специально выбирает для ударов места массового скопления людей».

Военный эксперт Алексей Леонков допустил в беседе с NEWS.ru, что украинские войска целенаправленно применили кассетные боеприпасы, чтобы не только повредить инфраструктуру Севастополя, но и спровоцировать гибель гражданских.

«Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что весь Крым — сплошной военный лагерь, там нет ничего мирного, туристического. Поэтому надо, по его мнению, бить по всей территории полуострова», — напомнил Леонков.

Военный эксперт Александр Храмчихин отметил, что средства ПВО смогли предотвратить трагедию большего масштаба. «Сложно сказать точно, в каком направлении летела сбитая ракета ATACMS, нужно знать ее изначальную цель и степень отклонения от нее. Но при прямом попадании в пляж жертв было бы существенно больше», — предположил он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Кто виноват в трагедии в Севастополе

МО РФ возложило ответственность за трагедию на США. В ведомстве подчеркнули: на основе данных спутниковой разведки американские специалисты вводят все полетные задачи ракет ATACMS. Минобороны также напомнило, что именно Вашингтон передал эти боеприпасы Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил СМИ спросить у официальных лиц Европы и США, зачем они «поддерживают убийство российских детей».

В связи с трагедией в понедельник, 24 июня, посла США Линн Трейси вызвали в МИД России для беседы. В министерстве рассказали, что ей «был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением» Киева.

«США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», — говорится в заявлении ведомства.

В Пентагоне отказались комментировать удар по Севастополю. «Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — заявили представители военного ведомства Штатов. Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин написала в соцсетях, что осуждает удар ракетами.

«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать Штаты», — написала она.

Заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак отметил, что позиция органа неизменна: в любых случаях надо избегать гражданских жертв. Как добавили в ООН, применение боеприпасов с кассетной составляющей в населенных пунктах с мирным населением противоречит гуманитарному праву.

Готовят ли ВСУ новые атаки

В Москве считают, что за ударом ВСУ по Севастополю последуют новые атаки. По мнению члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Рогозина, главной целью Киева остается Крымский мост. Как он считает, чтобы подобраться к нему с воздуха и по воде, украинцы бьют беспилотниками и крылатыми ракетами по аэродромам и батареям ПВО на полуострове.

«Важными целями врага также является вся наша топливная, транспортная и энергетическая инфраструктура, находящаяся в зоне поражения американских GMLRS (управляемые реактивные снаряды для систем залпового огня HIMARS. — NEWS.ru) и ATACMS. Противник планирует на всем этом радиусе выбить логистику — склады, ремонтные базы, перевалочные пункты, узлы, ж/д станции, топливные станции и другое», — перечислил сенатор в беседе с NEWS.ru.

Леонков сомневается, что ВСУ попытаются ударить по Запорожской АЭС. По его мнению, несмотря на удары по станции с помощью РСЗО и БПЛА, она все еще нужна Киеву.

«В „мирном плане“ Зеленского обозначено, что все атомные станции в регионе — собственность Киева, которую нужно сохранить. Это самая мощная станция, которая существовала на территории страны, она подает 6 ГВт электроэнергии, а это как раз та величина, которая нужна Европе и Украине, чтобы продлевать свое существование. Так что вряд ли с помощью ATACMS будут бить по этой станции», — объяснил военэксперт.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен: ВСУ попытаются ударить везде, куда смогут дотянуться, — «хоть по Воронежу, хоть по Москве». По его мнению, РФ должна принимать меры, чтобы оппонентам было сложнее наводить ракеты, в том числе сбивать спутники, если украинской разведке помогает космическая группировка.

Фото: МО Украины

Как Россия должна отвечать на атаки ВСУ

МИД РФ заверил, что Москва не оставит атаку безнаказанной. Россия обязательно ответит на решение Вашингтона разрешить Киеву удары вглубь российской территории, отметили в ведомстве.

По мнению Журавлева, России стоит поставлять оружие противникам Запада. Депутат напомнил, что ранее президент Владимир Путин допустил такую возможность. Как считает парламентарий, до оппонентов следует донести, что «в эту игру можно играть вдвоем».

«Это может быть кто угодно: и йеменские хуситы, и КНДР — лишь бы у них было желание и возможность навредить западному сообществу во главе с США. То есть можно сделать ровно то, чем занимаются сами Штаты на Украине, — воевать чужими руками. А потом, как Вашингтон, говорить, что мы здесь ни при чем», — объяснил депутат.

Как считает Леонков, ВС РФ следует не только применять средства радиоэлектронной борьбы и ПВО в ответ на атаки, но и наносить превентивные удары по пусковым установкам ATACMS. «Это в принципе сейчас и происходит. Но нужен следующий шаг: надо сбивать беспилотники, которые раздают целеуказания этим пусковым установкам, откуда стартуют ракеты», — предположил он.

Храмчихин придерживается похожего мнения. Он считает, что положение дел изменится лишь после того, как Украина лишится возможности наносить удары вглубь территории РФ. «Первоочередная задача — уничтожать снаряды, ракеты и комплексы, которые их запускают. Работу РЭБ тоже выносить за скобки нельзя. Если идут боевые действия, то не может быть никаких ответов. Надо просто выигрывать. И красные линии искать бессмысленно», — подытожил эксперт.

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